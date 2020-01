Lewis Hamilton diz que parte do seu sucesso vem do veganismo

Lewis Hamilton é (quase) hegemônico na Fórmula 1. De 2014 até 2019, só não venceu em 2016, superado por Nico Rosberg. Somado ao primeiro título, em 2008, o piloto da Mercedes tem a chance de chegar ao heptacampeonato em 2020 e igualar o recorde de Michael Schumacher. O segredo do sucesso? Para o britânico, o veganismo tem influência.

"Em última análise, você quer se sentir bem. Você quer ter energia, para ser consistente. Você não quer ter grandes oscilações, altos e baixos em seus níveis de energia. O veganismo erradicou isso. Quando eu tinha 22 anos, era um talento bruto. Você tem uma abundância de energia, você está em forma, não há dores... Mas eu estou sempre olhando como posso melhorar", garantiu Hamilton, de 35 anos, em entrevista à revista GQ.

O inglês não come alimentos de origem animal desde 2017. Hoje, aliás, ele é dono do restaurante Neat Burger, em Londres, que só possui comidas feitas com plantas em seu cardápio. Segundo o piloto, a mudança de hábitos alimentares melhorou sua saúde.

"Minha visão pode ser melhor? Minhas reações podem ser melhoradas? Existem novas maneiras de testar minhas reações? A ergonomia no carro... como posso simplificar tudo? Há uma infinidade de coisas e estou sempre tentando elevar o sarrafo. Uma das coisas era meu padrão de sono e não me sentia bem no estômago. Seu intestino é o seu segundo cérebro".