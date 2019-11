Lewis Hamilton é hexacampeão da Fórmula 1

Nem precisou ganhar a corrida. O segundo lugar conquistado no GP dos Estados Unidos neste domingo (3) foi mais do que suficiente para Lewis Hamilton conquistar o seu sexto título de campeão mundial da Fórmula 1, com duas corridas de antecipação. Colega de equipe, Valtteri Bottas venceu a corrida, mas a festa foi do britânico.

Com o sexto título, Hamilton ultrapassou o argentino Juan Manuel Fangio, vencedor nas temporadas de 1951‎, ‎1954‎, ‎1955‎, 1956 e 1957. Agora, o piloto de 34 pontos está a apenas um título de se igualar a Michael Schumacher, heptacampeão e recordista da modalidade.

Em Austin, Bottas precisava que Hamilton ficasse do nono lugar para trás. Só assim as chances de tomar o sexto título continuaram vivas por pelo menos mais uma semana, mas o campeão estava determinado a não sair da terra do Tio Sam sem o seu nome na história: fez um pit stop a menos e liderou até três voltas do fim, quando foi ultrapassado por Bottas.

Ele ainda resistiu às investidas de Max Verstappen, da Red Bull, que completou o pódio ficando em terceiro lugar.

Ferrari decepciona

Além de assistir à dobradinha da Mercedes e, por consequência, o título de Hamilton, a Ferrari teve outros motivos para sair irritada da América do Norte. Sebastian Vettel abandonou a prova logo no começo do Grande Prêmio por causa de suspensão quebrada.

Piloto número dois da equipe, Charles Leclerc ficou no quarto lugar, mas distante de ameaçar uma briga pelo pódio.

Um dos destaques da corrida foi Alexander Albon, da Red Bull. O piloto tailandês fez uma ótima prova de recuperação após sofrer um toque na largada e ainda fazer um pit stop extra. Com tudo isso, ele ainda conseguiu terminar a corrida no quinto lugar.

Completaram a tabela de pontuação, do sexto ao décimo lugar: Daniel Ricciardo (Renault), Carlos Sainz (McLaren), Lando Norris (McLaren), Nico Hulkenberg (Renault) e Daniil Kvyat (STR).

A próxima corrida da temporada de Fórmula 1 será o GP do Brasil, no autódromo de Interlagos, em São Paulo e acontece no dia 17 de Novembro. A temporada acaba no dia 1 de dezembro, quando acontece a corrida de Abu Dhabi no Circuito de Yas Marina.

*com supervisão do editor Herbem Gramacho