O britânico Lewis Hamilton venceu o GP da Turquia na manhã deste domingo (15) e conquistou o sétimo título de sua carreira na Fórmula 1, se igualando a Michal Schumacher.

Sergio Pérez e Sebastian Vettel completam o pódio. Leclerc estava à frente do companheiro, tentou passar Pérez, mas acabou errando e ficou em quarto.

Hamilton superou um começo difícil com a pista mais molhada pela chuva, andou parte da prova no quinto e sexto lugares e surgiu com força total quando o asfalto começou a secar.