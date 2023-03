Lexa chora após expulsão e freta jatinho para conversar com Mc Guimê

A cantora Lexa, esposa de MC Guimê, gravou um vídeo chorando em seu perfil no Instagram logo após a expulsão do marido do Big Brother Brasil 23, na noite desta quinta-feira (16). "É um pesadelo, gente. Não é possível", disse no story.

Uma hora depois, a cantora apareceu novamente em seu perfil nas redes sociais para informar aos fãs que fretou um jantinho, na madrugada desta sexta-feira (17), para ir até o Rio de Janeiro encontrar com o parceiro.

"Agora estou mais calma. Eu to pegando um jato que acabei de fretar e to indo para o Rio de Janeiro para conversar, botar tudo em pratos limpos e decidir o que vai ser da vida. Mas, principalmente, tá do lado num momento tão difícil", disse.

Lexa também falou sobre o futuro do casamento.

"E aí o que vai acontecer só Deus sabe. Até porque são quase 10 anos juntos. É muito tempo. Mas eu também sou um ser humano e minhas dores são válidas. Então vou conversar, não quero ficar me expondo muito, quem sabe um dia volto aqui para me abrir com vocês", finalizou.

Em outra rede social, a cantora escreveu: "Uma dor... não desejo isso pra ninguém".

Mc Guimê foi expulso do reality após ser filmado, durante a Festa do Líder, passando a mão na bunda da mexicana Dania Mendez, que faz parte de La Casa de Los Famosos 3.

Lexa, acompanhou grande parte da festa e, no início, comentou em tempo real alguns acontecimentos. Após a festa, ela usou suas redes sociais para fazer desabafos. A cantora declarou estar "triste, assustada e decepcionada", e anunciou que focaria em si mesma.

O pronunciamento veio após a proximidade de MC Guimê com Dania durante a celebração. Veja o relato completo da funkeira:

"Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos. Hoje eu tenho 28, eu cresci e amadureci ao lado dele, e ele nunca foi essa pessoa. Eu tô assustada, triste e decepcionada. Eu tô no fundo do poço. Tô machucada e não tenho forças para nada... Me retiro completamente deste cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim."