Lexa cobra até R$ 360 mil por posts no Instagram após assédio de Guiimê

O nome de Lexa dominou as manchetes nos últimos dias após o seu marido MC Guimê ser expulso do BBB por assediar uma outra participante. Aproveitando-se da exposição, a funkeira aumentou os valores para fazer as famosas "publis" em seu Instagram.

Segundo o R7, os preços para anunciar um produto nas redes sociais de Lexa vão de R$ 96 mil a R$ 360 mil. O valor mais baixo é o que a funkeira cobra para fazer uma publicidade em três tuítes, já o mais alto é o custo de três Stories e um post no feed do Instagram dela.

Além desses pacotes, há outras opções disponíveis para os contratantes. Para um vídeo no TikTok, o anunciante precisa desembolsar R$ 60 mil e uma publicação no feed no Instagram custa o dobro desse valor. O preço para três Stories é R$ 180 mil e um vídeo no Reels mais uma publicação no Instagram sai por R$ 240 mil.

Os valores são impulsionados pelos números da cantora nas redes. Na última semana, os Stories publicados pela artista alcançaram mais de 17 milhões de contas no Instagram. Segundo dados da plataforma Social Blade, a artista ganhou cerca de 1,6 milhão de seguidores desde a acusação contra o funkeiro.