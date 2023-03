Lexa e Guimê terminam casamento após polêmica no BBB 23, diz site

Lexa e MC Guimê não são mais um casal após as polêmicas que ocorreram dentro do BBB 23. O artista foi acusado de importunar sexualmente a participante Dania Mendez, que desembarcou no programa através de um intercâmbio.

Com a pressão não só dos fãs, mas também de toda a mídia, a famosa teria colocado um ponto final na relação, segundo apuração do site Metrópoles. MC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do BBB 23 na semana passada. Dias depois, o cantor prestou depoimento em uma delegacia para relatar a situação.

Após a expulsão, Guimê aproveitou as redes sociais para pedir desculpas e disse que já sabe como machucou a mexicana publicamente, além da esposa. Na época, ele falou que não saberia como iria ficar o casamento após a situação.

“Fala, galera! Estou aqui para conversar com vocês. Entendo a gravidade da situação… Sinto muito por tudo o que aconteceu no programa. Peço desculpas sinceras à Dania, à Lexa, à Bruna e a todas as mulheres que, de certa forma, sentiram-se ofendidas. Essa jamais foi a minha intenção”, iniciou o cantor.