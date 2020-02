Lexa leva tombo na Sapucaí: 'é assim na vida, a gente cai e a gente levanta'

Estreando na avenida como rainha de bateria da Unidos da Tijuca, a cantora Lexa levou um tombo enquanto desfilava na Sapucaí nesta segunda-feira (24).

Ela estava sambando quando pisou em uma faixa pontilhada, escorregou e caiu. Ela se levantou rapidamente. "Eu caí e levantei diversas vezes. Eu tô aqui, tô muito feliz. Foi na mesma hora que vocês estavam gravando", lembra.

"É assim na vida, a gente cai e a gente levanta", disse a cantora.

Antes do desfile, a cantora não escondeu a emoção. “Emocionada. Vou tentar ficar calma, quero chorar”, afirmou.

Depois do desfile, Lexa fez um show no camarote Quem O Globo e falou sobre o incidente de novo. "Não caí nenhuma vez na avenida, na única vez que caí foi quando a câmera estava na minha frente e caí no recuo também. Mas me levantei porque sempre vou me levantar na minha vida. Minha vida nunca foi fácil, tava demorando para alguma coisa acontecer. Mas quando a gente cai, tem que levantar e foi isso que eu fiz. Me levantei na hora que caí como se nada tivesse acontecido porque assim é a minha vida”, declarou.