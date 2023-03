Lexa retira apoio à MC Guimê no BBB23 e confessa decepção: 'Eu tô no fundo do poço'

Depois de flagrar o marido, MC Guimê, tocar nos glúteos da participante Dania, do México, a cantora Lexa usou as redes sociais nesta quinta-feira (16) para explicar o sentimento de ter sido "traída" em rede nacional.

A funkeira revelou que, a partir de agora, está focada em si mesma, após ter parado sua vida para acompanhar o companheiro no BBB 23. Para Lexa, a atitude desnecessária do marido foi a gota d'água na história que está rendendo as redes sociais.

No relato publicado nos stories do Instagram, Lexa frisou que se dedicou nos últimos meses para mostrar o quanto MC Guimê era uma pessoa boa, mas não esperava que o marido teria uma atitude tão assediadora.

"Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos. Hoje eu tenho 28, eu cresci e amadureci ao lado dele, e ele nunca foi essa pessoa. Eu tô assustada, triste e decepcionada. Eu tô no fundo do poço. Tô machucada e não tenho forças para nada... Me retiro completamente deste cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim."

Apoio das famosas

Depois de comentar no Twitter sobre ser uma mulher incrível e que não iria mais apoiar o marido, as amigas de Lexa ficaram do lado da cantora. Anitta relembrou que o casal já havia terminado recentemente e que se envolveu no fim do casamento, mas acabou se dando mal.

A blogueira Rafa Kalimann, que também já passou pelo reality show, apoiou a amiga no Twitter. "Só para que a gente entenda que não se trata de nós, e sim do outro. Que nossa grandeza nunca seja questionada pela pequenez de homem imaturo", escreveu.

Outra que também deu total força À Lexa foi Gretchen. No texto publicado no Instagram, a rainha do rebolado pediu para a cantora não se importar com os comentários públicos.

"Quero que você se sinta acolhida. Acarinhada. E aconchegada por todas nós mulheres. Se acalme, se afaste um pouco, sim, e espere acontecimentos futuros e alguma explicação que ele queira te dar", disse.