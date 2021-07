Lia Gonzalez usa o humor para abordar baianidade e existência humana

Escritora, estilista, bordadeira e culinarista, Lia Gonzalez lança seu primeiro livro, um bocado de vida (R$ 50 | 152 páginas), escrito assim em minúsculo mesmo. O evento on-line acontece nesta quinta-feira (15), às 19h, no canal da editora Luminosa no YouTube e marca a inauguração do catálogo da Luminosa Livros, braço editorial da Luminosa Produções Artísticas. A obra pode ser adquirida através do contato luminosa@luminosaproducoes.com.br.

O livro traz poemas, crônicas e prosa poética, onde o humor e as reflexões da autora levam o leitor a rir e a sobre baianidades e a existência humana, sob vários aspectos. O prefácio da publicação é assinado pela escritora, poeta, professora e contadora de histórias Mabel Velloso, já o posfácio é do professor e pesquisador em Cultura e Sociedade, Sérgio Sobreira.

“Os poemas, prosas, pensamentos estão interligados diretamente à minha solidão genuína, uma mistura de humor e consternação; rio do meu próprio infortúnio, outras vezes externo-o de maneira visceral, quando a alma de poeta sangra, mas tem que continuar existindo”, define Lia Gonzalez. Para a autora, todas as suas ocupações se interligam ao seu processo criativo e isso está refletido em seu livro de estreia.

“Enquanto cozinho, canto, declamo, converso sozinha, faço declarações de amor, digo o que penso, transformo os utensílios da cozinha em pessoas, enfim, é toda uma essência entre a poesia e o paladar. Costumo dizer: primeiro sinal de paixão, ir para o fogão", diz, bem-humorada.



O livro traduz, assim, um pouco das experiências da autora que teve uma juventude "intensa, cheia de aventuras e grandes paixões", como a própria define. “Acho que vivi um bocado", diz, fazendo uma analogia com o título do seu livro. "Um bocado de tristeza, um bocadinho de alegria, uma porção de sofrimento, um quinhão de regozijo, um farto pedaço de prazer, fatias de vida, que muitas vezes não me levaram a lugar nenhum, outras vezes, ao paraíso. A vida é um bocado de ideias”, resume.



Serviço

O quê: lançamento do livro “um bocado de vida” (Luminosa Livros | R$ 50 | 152 páginas), de Lia Gonzalez

Quando: quinta-feira (15), às 19h

Onde: canal da editora Luminosa no YouTube

Contatos para compra: luminosa@luminosaproducoes.com.brWhatsApp: (71) 99921-2368