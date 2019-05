Libertadores pode ter encontro de brasileiros nas oitavas

As oitavas de final da Copa Libertadores podem ter confrontos entre equipes brasileiras. Com o encerramento da fase de grupos na quinta-feira (9), o país avançou à próxima etapa com seis times, sendo quatro como líderes das suas chaves - Cruzeiro, Flamengo, Internacional e Palmeiras - e outros dois na segunda posição: Grêmio e Athletico-PR.



O sorteio das oitavas de final será na próxima segunda-feira (13), às 20h30, no Paraguai, onde serão definidos os cruzamentos entre os 16 times restantes na competição. E Grêmio e Athletico-PR são os times com mais chances de encarar rivais brasileiros nesse mata-mata.



Afinal, o sorteio para decidir os confrontos terá um método simples: os oito campeões de cada grupo estarão em um pote e os oito segundo colocados estarão em outro. Cada um dos oito confrontos vai reunir times divididos nesses dois diferentes recipientes. Mesmo clubes que tenham sido adversários na fase de grupos podem se enfrentar novamente. Na segunda-feira, a Conmebol também vai definir os confrontos das etapas futuras da competição.



Confira os times que avançaram na primeira posição: Internacional, Cruzeiro, Olimpia, Flamengo, Cerro Porteño, Palmeiras, Boca Juniors e Libertad.



Confira os times que avançaram na segunda posição: River Plate, Emelec, Godoy Cruz, LDU, Nacional do Uruguai, San Lorenzo, Athletico-PR e Grêmio.