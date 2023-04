Lições para mulheres que empreendem e sonham

Com grandes conquistas em sua carreira, Nathalie Trutmann esteve em diversos cargos liderando iniciativas inovadoras. A autora, que já inspirou muitas pessoas com o “Manual para sonhadores” e “O Misterioso Significado do Dinheiro”, lança o “Reflexões para Sonhadoras Corajosas”, um livro de memórias em que revisita seu percurso profissional, sobrevivência a burnouts, seu rol como mãe e sua experiência lidando com a pandemia e pós pandemia.

Formada em uma das melhores escolas de negócios do mundo, a INSEAD (Instituto Europeu de Administração de Empresas), suas reflexões percorrem a experiência adquirira com fracassos, empoderamento e liderança feminina. Moradora de São Paulo com seu companheiro, seus filhos e gato, é naturalmente curiosa dedicando-se a explorar o mundo da pintura e arte terapia.

“Resolvi compartilhar de uma forma leve, honesta e animadora reflexões que pudessem ajudar outras mulheres a se reinventar e levantar voo, depois de grandes fracassos ou à frente de grandes desafios, mesmo que pareçam impossíveis de superar. Trago uma história pessoal de um período da minha vida como um convite às leitoras para revisitar também a própria vida, as suas decisões e conclusões”, expôs a autora.

“Não importa de onde você vem, mas para onde você vai. Durante os momentos difíceis, essa frase de minha mãe, uma em meio a tantas mulheres sonhadoras e corajosas, foi o meu porto seguro. O livro de Nathalie é importante e inspirador. Nele, ela compartilha o quão importante é aprender nas quedas e continuar voando, como um falcão”, diz Eduardo Lyra, do Gerando Falcões, sobre o livro.

O livro, bem humorado, reúne anedotas para entreter com aconchego, mas também para ajudar com os aprendizados vividos diante dos desafios internos e externos. “É um relato honesto de uma sonhadora que já conquistou e perdeu muito. Esteve no lado escuro e alcançou a resiliência para se reinventar”, explica, Nathalie

“Nathalie tem uma mente — e coração — brilhantes. Qualquer palavra escrita por seu espírito generoso e sonhador merece ser lida por quem acredita que o mundo contemporâneo tem cura”, diz a Diretora Editorial de Marcas e Projetos Especiais da Editora Globo, Sandra Boccia.

A obra inspira à conexão com a própria essência interna e, por consequência, também com as pessoas. Contextualizada na atual realidade da sociedade que sofre com a extrema velocidade da produtividade, traz a mulher como ponto de equilíbrio coletivo. Mas, sem clichês romantizados que possam caracterizar determinados grupos sociais selecionados, pois os seus princípios fundamentais são a saúde mental, seja de mulheres líderes em empresas ou na própria vida. “Quem nunca passou por momentos difíceis? E quem conseguiu rir deles depois? O segredo está em você conseguir ter empatia por você e sua jornada, e ter a capacidade de se reinventar e aprender sempre”, conclui Nathalie.

Serviço:

ISBN 978-65-89407-22-5

Categoria Biografia, memória

Páginas 176

Editacuja Editora

Preço Sugerido:R$75,00

O livro pode ser encontrado nas melhores lojas físicas e on-line do país.

Quem é? Nathalie Trutmann

Suíça-guatemalteca radicada no Brasil, Nathalie se autointitula como sonhadora incansável, embora seu trabalho esteja sempre focado em colocar em prática suas ideias. Apaixonada pelo poder da educação, está comprometida em trabalhar em iniciativas que possam ajudar nas jornadas das pessoas. Desde pequena sonhou com viajar pelo mundo. Pioneira em inovação na educação, trouxe vários aportes importantes para o ecossistema brasileiro. Hoje é co-fundadora da Omtare, consultoria focada em transformação de lideranças para um mundo melhor.

Autora dos livros Manual para Sonhadores e O Misterioso Significado do Dinheiro, ela se interessa pelas adoráveis motivações e capacidade de resiliência das pessoas, e pela nossa incansável necessidade de superação e de nos entender. Sua experiência com fracassos, burnouts e empoderamento feminino foi a motivação para escrever este livro, onde compartilha sua jornada de reinvenção e autoconhecimento. Naturalmente curiosa, ela também se dedica a explorar o mundo da pintura e arte terapia. Formada pelo INSEAD, mora em SP com seu companheiro, seus filhos e gato.