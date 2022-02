Licorice Pizza pode dar um Oscar a Paul Thomas Anderson

O diretor Paul Thomas Anderson é responsável por obras aclamadas como Boogie Nights (1997), Magnolia (1999), Sangue Negro (2007) e Trama Fantasma (2017). Apesar disso, o Oscar nunca lhe fez justiça. O que pode mudar este ano, segundo a crítica que vem apontando para Licorice Pizza, que estreia hoje, como seu melhor trabalho.

Misturando drama, comédia e romance, o longa é ambientado nos anos 1970 e acompanha os jovens Gary (Cooper Hoffman) e Alana (Alana Haim) numa jornada que começa com uma amizade inusitada. Gary é um ex-ator mirim de 15 anos que fica encantado por Alana, aspirante a atriz dez anos mais velha do que ele, e decide se aproximar.

Veja o trailer de Licorice Pizza:

Nesta relação, os dois acabam se tornando parceiros de negócios, enquanto lidam com as próprias questões internas. Acostumado a precisar se impor, ele tropeça em sua corrida para crescer e ser visto. Já Alana, aos 25 anos, se depara com os dilemas - e as frustrações - da vida adulta.

Desta vez, Anderson aposta em dois atores desconhecidos. Cooper Hoffman é filho de Philip Seymour Hoffman (1967-2014), com quem o diretor trabalhou em algumas ocasiões. Já Alana Haim é integrante da banda Haim, que o cineasta já dirigiu em alguns vídeos. Aliás, os pais e irmãs de Alana também fazem uma ponta em Licorice Pizza.

Papéis secundários com nomes importantes (outros curiosos) não faltam. Bradley Cooper, por exemplo, interpreta um ex-cabeleireiro e maquiador, que se transforma num produtor furioso de filmes. Aparecem ainda em participações especiais Sean Penn, Tom Waits e George DiCaprio, que é pai de Leonardo DiCaprio. George já produziu alguns curtas e documentários, mas nunca havia se arriscado na profissão do filho. Desta vez, só aceitou porque seu papel é o de um vendedor de colchões, atividade que exerceu mesmo na vida.