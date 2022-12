Líder comunitário da região de São Marcos é morto a tiros

O líder comunitário conhecido como Beu, de 49 anos, foi achado morto nesta quarta-feira (21), com marcas de tiros, na região de São Marcos, em Salvador.

Uma equipe da Polícia Militar encontrou o corpo por volta das 4h50, na Rua Estrela, transversal da Via Regional, depois de receber uma denúncia de que havia um ferido no local. Ao confirmar que o homem não tinha mais sinais vitais, a equipe do Pelotão de Emprego Tático (Peto) da 50ª CIPM isolou a área e acionou a perícia.

Beu, que era uma liderança na região da Baixa Fria, teria sido sequestrado de casa por um grupo encapuzado por volta das 2h. A polícia não confirma essa informação.

Segundo a Polícia Civil, a vítima está sem identificação formal até o momento e foi vítima de arma de fogo. Guias para perícia e remoção foram expedidas e a investigação é conduzida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).