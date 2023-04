Líder de facção é alvo de operação policial dentro de presídio na Bahia

O líder do tráfico de uma facção criminosa que cumpria pena no Conjunto Penal de Brumado, no Centro-Sul Baiano, e um comparsa foram alvos de mandados de prisão preventiva, durante operação policial integrada na quarta-feira (5).

As investigações apontaram que o criminoso continuava comandando o tráfico de drogas e dava ordens para os cúmplices de dentro do presídio. Outro homem apontado como gerente do tráfico foi preso no bairro de Alto do Escalavrado.

Segundo o titular da Delegacia Territorial de Brumado, delegado Paulo Henrique Oliveira, as apurações começaram após a prisão de um traficante, em fevereiro deste ano, que recebia ordens do interno do Presídio em Vitória da Conquista, depois transferido para Brumado.

A ação contou com a participação da DT da cidade, de unidades da 34ª Companhia Independente de Polícia Militar e do Ministério Público. O delegado ressaltou a atuação conjunta para o sucesso da ação. " O MP já ofereceu denúncia contra os criminosos", afirmou.