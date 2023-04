Líder de facção é morto pela polícia durante operação em Valéria

Em uma operação policial no bairro de Valéria, em Salvador, Silas Lima Santos da Silva, mais conhecido como Talibã, foi morto por policiais nesta quarta-feira (13). Ele era uma das lideranças de uma facção criminosa que atua na capital baiana.

A ação foi uma parceria entre o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) com a Coordenação de Operações Especiais (COE).

Silas Lima Santos da Silva, mais conhecido como Talibã, integrava uma organização criminosa e era apontado como autor de homicídios em Valéria. Durante as diligências, ele, segundo a Polícia Civil, invadiu uma residência na 2ª Travessa das Roseiras e resistiu à prisão. Houve confronto e o homem foi atingido, sendo socorrido para o Hospital do Subúrbio, onde morreu.

De acordo com a diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro, Silas ostentava nas redes sociais vídeos e fotos portando armas de grosso calibre. “Outras incursões serão realizadas para identificar e localizar todos integrantes do grupo criminoso”, acrescentou.

Além da morte de Talibã, a polícia apreendeu 22 porções de maconha e um revólver calibre 22.