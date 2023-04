Líder de grupo criminoso em Valéria é morto durante operação da PM

Uma das lideranças do tráfico de drogas em Valéria, bairro em Salvador, foi morto em operação policial nesta quinta-feira (13),

Silas Lima Santos da Silva, mais conhecido como Talibã, integrava uma organização criminosa e era apontado como autor de homicídios em Valéria. Segundo a Polícia, durante as diligências, ele invadiu uma residência na 2ª Travessa das Roseiras e resistiu à prisão.

Ele foi atingido e socorrido para o Hospital do Subúrbio, onde morreu. Com ele, foram localizadas 22 porções de maconha e um revólver calibre 22.

De acordo com a diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro, Silas ostentava nas redes sociais vídeos e fotos portando armas de grosso calibre. “Outras incursões serão realizadas para identificar e localizar todos integrantes do grupo criminoso”, acrescentou.

O policiamento no bairro de Valéria, realizado pela 31ª CIPM, foi reforçado. A área conta ainda com o apoio de equipes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp BTS.

A corporação ressaltou a importância de o cidadão acionar a PM através do 190 ou 181 caso flagre ou seja vítima de crime, bem como registrar o fato na delegacia.