Líder de grupo responsável por roubo milionário é morto em troca de tiros na Bahia

Um dos líderes de uma quadrilha que efetuou o roubo de cerca de um milhão de reais em defensivos agrícolas de uma fazenda no município de Talismã, no sudeste do Tocantins, foi morto em confronto com a Polícia Militar da Bahia, na manhã desta segunda-feira (30). O roubo aconteceu no sábado (28).

Durante a abordagem a um ônibus, na BR-242, em Luís Eduardo Magalhães, no extremo-oeste baiano, o suspeito desembarcou do veículo enquanto efetuava disparos, tentando fugir por uma região de mata. Houve o revide e, após a troca de tiros, o suspeito foi encontrado ferido, sendo socorrido para a UPA do município, onde não resistiu aos ferimentos.



O suspeito foi localizado após compartilhamento de informações entre forças de segurança da Bahia e de estados vizinhos sobre a quadrilha que realizou o roubo. Equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cerrado realizaram um bloqueio na BR-242 para prender o bandido.

Com ele, foi encontrada uma pistola calibre 380 com sete munições. Todo material apreendido foi apresentado no Disep de Luís Eduardo Magalhães, onde a ocorrência foi registrada.

Prisões

A Polícia Militar do Tocantins, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil do Tocantins e Polícia Militar do Goiás prendeu cinco autores de roubo à fazenda em Talismã. Os indivíduos haviam levado cerca de um milhão de reais em produtos de defensivos agrícolas.

Segundo informações das vítimas, os cinco indivíduos chegaram encapuzados, portando armas de fogo e fizeram todos de refém, mantendo-os em cárcere privado enquanto roubavam produtos agrícolas da fazenda Bartira. Os autores chegaram por volta de 22 horas e saíram às três da manhã. Os funcionários da fazenda só puderam sair às seis da manhã, quando conseguiram entrar em contato com a PM.

Após ação conjunta entre Polícia Militar do Tocantins, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar do Goiás, os indivíduos foram localizados em um caminhão e uma picape entre Anápolis-GO e Goiânia-GO. Os autores portavam rádio comunicadores, roupas utilizadas no roubo e demais produtos da fazenda.

Os autores foram encaminhados para a Delegacia Central de Anápolis onde foram autuados em flagrante pelo crime de roubo a defensivos agrícolas.