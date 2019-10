Líder do governo anuncia Eduardo Bolsonaro como novo líder do PSL na Câmara

O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO) anunciou nesta quarta-feira (16) que os 27 deputados da bancada do partido assinaram um requerimento para tornar o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) o líder da bancada. A lista foi protocolada por Vitor Hugo e o filho do presidente já falou em seguida como novo líder.

“Acabamos de protocolar um pedido para a troca de líder do PSL. Foram 27 assinaturas. Por decisão da maioria dos deputados federais do PSL, nós indicamos o futuro líder do PSL deputado Eduardo Bolsonaro”, afirmou Major Vitor Hugo, segundo o G1.

Agora, técnicos da Câmara devem checar as assinaturas do requerimento para que o pedido seja publicado. Um documento endereçado a Rodrigo Maia, presidente da Câmara, precisa oficializar a mudança. Essa mudança na liderança é possível a qualquer tempo, com apoio da maioria da bancada.

“A decisão foi uma decisão dos deputados do PSL, da maioria, que decidiram em função de todo o tensionamento que tem acontecido, em função dos posicionamentos do líder anterior do PSL que contrariava as orientações do governo, que colocava em dúvida a transparência do partido, que atacava membros do partido de uma maneira desmedida e que, por exemplo, colocou em xeque quase a votação da medida provisória 886, extremamente importante, com prazo apertado, com relação a orientações de obstrução. O próprio partido do presidente - que não é base do governo, é o próprio governo - orientando obstrução no painel”, afirmou o deputado Major Vítor Hugo.

Eduardo disse que fica até dezembro na posição. "Inicialmente eu não queria ser líder mas é o nome em que tem a maior convergência dentre os deputados, e dessa maneira o meu compromisso aqui é ficar até dezembro, oportunidade em que, em princípio, nós teremos eleições no partido, para escolher o líder a partir do ano que vem", diz.

Sobre sua possível indicação para a Embaixada do Brasil nos EUA, ele desconversou. “Todos os temas como embaixada, ou viagem agora para a Ásia, são temas secundários. A gente está aqui para cuidar dos nossos eleitores. O meu foco é ajudar o país”.

O líder atual até agora era o deputado Delegado Waldir (PSL-GO). Horas antes, ele acusou o presidente Jair Bolsonaro de pressionar deputados para tirá-lo do cargo, afirmando que havia um interferência do Executivo no Parlamento.