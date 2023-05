Líder do tráfico em Esplanada é morto pela polícia em Santo Estêvão

Um homem que é apontado como líder do tráfico de drogas em Esplanada, na Bahia, foi morto a tiros por policias na quinta-feira (4), em Santo Estevão. Com ele, foram apreendidos uma arma e entorpecentes.

Equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Litoral Norte patrulhavam a zona rural do município quando notaram um homem tentando fugir em um carro. As equipes se aproximaram e o suspeito começou a atirar, diz a major Carina Fernandade, comandante da unidade.

“Ele desceu do carro confrontando as guarnições e acabou ferido. As informações que recebemos é que ele atuava como traficante na região, além de ser ligado a assassinatos nas cidades vizinhas”, explica. O suspeito não resistiu aos ferimentos.

Na ação a polícia apreendeu dois tabletes de cocaína e maconha, uma pistola calibre 38, carregador, balança, munições e uma gandola militar, além do veículo utilizado.

Segundo o delegado titular da cidade de Santo Estevão, Luiz Osório de Melo Nobre, o homem era investigado pelos crimes de homicídio e tráfico.