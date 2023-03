Líder do tráfico em Juazeiro investigado por assassinatos é preso

A Polícia Civil prendeu dois homens integrantes de um grupo criminoso investigado por assassinatos e tráfico de drogas em Juazeiro. Os mandados de prisão foram cumpridos, na sexta-feira (17), durante a Operação Holanda, deflagrada pela Delegacia de Homicídios (DH) de Juazeiro, com o apoio de equipes da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Polícia Civil de Pernambuco.

Um dos suspeitos, de 35 anos, apontado como líder da organização criminosa, foi localizado em Salvador. Ele tem passagens e responde processos por homicídios, tráfico e extorsão mediante sequestro, praticados em Simões Filho, Serrinha, Juazeiro e na capital baiana.

O comparsa, de 29, teve o mandado de prisão cumprido em Petrolina. “Ele atuava no grupo como um dos executores, sendo investigado por diversas mortes em Juazeiro e possuindo condenações de oito anos de reclusão por homicídio e mais quatro por tráfico de drogas”, explicou o titular da DH de Juazeiro, delegado Thiago Chaves de Oliveira Pessoa.

“Os assassinatos atribuídos ao grupo são motivados pela disputa por territórios para a prática do tráfico de drogas e poder frente aos rivais”, acrescentou o delegado. A dupla presa está à disposição da Justiça. As ações terão desdobramentos para identificar e localizar todos os integrantes da quadrilha.