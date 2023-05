Líder do tráfico em Portão é morto em operação policial na Ilha de Maré

Um traficante procurado por roubo a instituição financeira e homicídio foi morto na manhã desta segunda-feira (29), durante operação policial na Ilha de Maré, em Salvador. Segundo a polícia, Saulo da Cruz Sacramento, de 27 anos, reagiu a uma abordagem, trocando tiros com policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Coordenação de Operações Especiais (COE).

Apontado como líder do tráfico de drogas em Portão, Lauro de Freitas, Saulo tinha um mandado de prisão em aberto. Durante a Operação Terra Viva, ele foi encontrado com um grupo armado e reagiu quando os policiais se aproximaram. No tiroteio, ele foi baleado e acabou morrendo, mesmo sendo socorrido para um hospital. Com ele, a polícai encontrou explosivos, uma pistola e munições.

O suspeito morto era suspeito ainda de participação nos roubos a instituições financeiras ocorridos nos bairros de Periperi e Cabula. Ainda segundo a polícia, ele também era responsável por executar um homem no Centro de Lauro de Freitas.

Os policiais seguem em campo para localizar e prender os outros envolvidos no crime. O material apreendido foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), para perícia.