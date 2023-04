Líder do tráfico na Gamboa é morto enquanto fugia de BMW na Estrada do Coco

Um traficante apontado como chefe do tráfico de drogas na região da Gamboa foi morto pela polícia enquanto passeava de BMW na Estrada do Coco. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (14).

Tiago Souza Sampaio passava com o carro de luxo pelas mediações do Parque Shopping quando foi visto pelos policiais. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele tentou fugir e, durante a perseguição policial, o criminoso atirou e houve revide.

O traficante, que é líder do tráfico de drogas no bairro da Gamboa e ex-integrante do Baralho do Crime da SSP, foi atingido e ficou ferido. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu.

A BMW foi apreendida. Junto com ela, os policiais também encontraram uma pistola, carregador, munições, celular e joias.

"Mais um líder de organização criminosa alcançado, em pouco mais de 100 dias, na Bahia. Novamente o trabalho de inteligência e a repressão qualificada norteando o trabalho. Parabéns ao empenho das equipes do Batalhão de Choque, na manutenção da ordem", declarou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.