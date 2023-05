Líder e embalado, Vitória tem disputa acirrada no ataque

Em seu melhor começo da história na Série B, líder e com três triunfos consecutivos, o Vitória tem mostrado evolução em todos os setores do campo. A liderança se sustenta não só pela defesa, que não sofreu gol até aqui, mas também pelo ataque eficaz, que tem aproveitado as oportunidades para balançar as redes. São oito gols marcados em três rodadas.

Após a vitória de 2x0 contra o Londrina, o elenco rubro-negro se reapresenta nesta segunda-feira (1º) para iniciar a preparação para o duelo contra o Botafogo-SP na sexta-feira, dia 5. E as sessões de treinamento serão importantes para definir os nomes que vão compor o ataque.

O “setor da furança” - remetendo à brincadeira feita pela torcida nas vitórias do time - tem funcionado com versatilidade nas mãos do treinador Léo Condé. Isso porque, hoje, o comandante tem à disposição 11 nomes entre centroavantes e pontas, o que aumenta as variações táticas e a briga interna pela titularidade - mas também a necessidade de gerir bem o elenco. Dos 11, pelo menos quatro estão em alta no momento.

Diante da equipe paranaense, Osvaldo, que vinha atuando na ponta direita, jogou mais centralizado na vaga do ausente Giovanni Augusto, lesionado, e deu espaço para Matheusinho atuar ao lado. No jogo anterior, Thiago Lopes fez a função central e deu lugar a Gegê no segundo tempo. Zé Hugo, titular no lado esquerdo do ataque, também tem sombras na briga por posição.

A lista de atacantes do Vitória tem Osvaldo, Zé Hugo, Matheusinho, Thiago Lopes, Rafinha, Welder, Nicolás Dibble, Pablo Diogo e Wellington Nem como jogadores mais móveis. Léo Gamalho e Tréllez são os centroavantes.

A grande quantidade de atletas implica em uma “peneira” que Léo Condé precisa fazer para escolher os que vão ser relacionados para os jogos, principalmente fora de casa. Depois da vitória contra o ABC, o treinador falou sobre isso. “Nós temos 35 atletas no elenco e só viajaram 20; 15 ficaram em Salvador. Isso é uma rotina normal, vai depender da estratégia que vamos adotar para cada jogo e em cima de cada partida”, afirmou. Contra o Botafogo-SP, um novo filtro vai ser feito para definir quem viajará até Ribeirão Preto.

É cedo para definir titulares absolutos, mas é possível avaliar os jogadores que tiveram preferência nos três primeiros duelos da Série B. Osvaldo, que chegou no começo do ano, está entre as principais peças. Tem mostrado resultados não só técnicos, como de liderança do elenco por sua experiência

No centro, Léo Gamalho desponta como nome a ser batido. Se o segundo maior artilheiro da Série B na era dos pontos corridos repetir o desempenho desse começo de campeonato - e sua média histórica -, o colombiano Santiago Tréllez deve ter dificuldades de retomar a titularidade. Gamalho tem 74 gols na segunda divisão, atrás apenas de Zé Carlos, que marcou 92.

Enquanto Osvaldo é uma referência e Gamalho ainda não viu sua titularidade ameaçada, a briga pela outra vaga no ataque se torna maior. Zé Hugo fez bom jogo diante da Ponte Preta e, contra o Londrina, marcou seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. Mas Matheusinho já cavou seu espaço entre os 11, o que, considerando a possível volta de Giovanni Augusto no próximo jogo, dá uma embaralhada nas cartas que o treinador na mão.