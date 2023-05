Líder e invicto fora de casa, Vitória encara o Mirassol longe de Salvador

Único time com 100% de aproveitamento como visitante na Série B do Brasileiro, o Vitória tentará bater mais um adversário longe dos seus domínios nesta sexta-feira (19). A bola rola a partir das 19h, contra o Mirassol, no estádio Municipal de Mirassol. Depois de vencer ABC, Ceará e Botafogo-SP, o Leão busca comemorar pela quarta vez longe de Salvador.

Mais uma boa atuação fora de casa ajudará a deixar para trás a primeira derrota na competição, amargada no último domingo (14), quando o Vitória lamentou o placar de 3x2 para o Atlético-GO, no Barradão.

"O time tem que entrar em campo como tem entrado em praticamente todos os jogos. Tivemos grandes resultados na Série B. Infelizmente, o jogo passado não saiu da forma que a gente gostaria, mas agora é um novo jogo. Temos que estar concentrados para que a gente possa fazer um grande jogo e sair com a vitória", pregou Gegê, candidato à vaga aberta no meio-campo com a suspensão de Rodrigo Andrade, que acumulou três cartões amarelos.

"Todo jogo fora de casa é difícil. Série B é uma competição muito complicada. A gente sabe que a gente tem que estar bem preparado. A gente tem que saber se comportar fora de casa e aproveitar as oportunidades. Creio que teremos uma vitória muito importante lá", projetou o jogador, que briga por uma oportunidade com Diego Fumaça e Thiago Lopes. Matheusinho pode ficar como opção no banco diante do Mirassol.

Se vencer mais uma vez como visitante, o Vitória garantirá a manutenção da liderança da Série B. Com 15 pontos, o rubro-negro está isolado no topo da tabela, com um a mais que Criciúma e Atlético-GO, que têm 14 e ocupam a segunda e terceira colocações, respectivamente. O Guarani fecha o G4 com 12 pontos.

Reencontro

Vitória e Mirassol só se enfrentaram uma vez na história e a partida foi de extrema importância para que Leão estivesse na Série B deste ano. O triunfo por 2x1 na penúltima rodada da fase classificatória da Série C do ano passado, no mesmo palco do jogo desta sexta-feira, fez o Leão encostar no G8 ao assumir a 10ª posição, com os mesmos 26 pontos de Remo e Aparecidense, que estavam à sua frente.

No páreo após o jogo contra o Mirassol, o Vitória também venceu o jogo seguinte, contra o Brasil de Pelotas, no Barradão, garantiu a vaga no quadrangular decisivo da terceira divisão e, posteriormente, conquistou o acesso à Série B. Seis jogadores do elenco atual foram titulares naquele jogo contra a equipe paulista: Dalton, Marco Antônio, Dionísio, Léo Gomes, Rafinha e Santiago Tréllez.

Dois deles têm chance de estarem novamente no onze inicial. Além do volante Léo Gomes, que é titular do time comandado por Léo Condé atualmente, Tréllez pode ganhar a primeira oportunidade de começar em campo na Série B. O centroavante balançou a rede nas duas únicas vezes em que deixou o banco na competição.

Caso isso ocorra, Welder será opção entre os reservas. Léo Gamalho ainda não está liberado para jogar após se recuperar de uma tendinite na panturrilha, bem como o meia Giovanni Augusto, que trata uma contusão na mesma região.

Para esta segunda partida da história entre Vitória e Mirassol é provável que o rubro-negro seja escalado com Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Léo Gomes, Diego Fumaça e Thiago Lopes (Gegê); Osvaldo, Welder (Tréllez) e Zé Hugo.