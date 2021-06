Líder e já classificado na Copa América, Brasil encara o Equador

A seleção brasileira fecha sua participação na fase de grupos da Copa América com sensação de dever cumprido. Afinal, não só está classificada para as quartas de final, como também já tem assegurada a primeira colocação do grupo B. Assim, tem apenas uma coisa em jogo para enfrentar o Equador, neste domingo (27), às 18h, no estádio Olímpico, em Goiânia: a invencibilidade.

O Brasil é o único com 100% de aproveitamento na competição, tendo vencido os três jogos que disputou. O último veio com susto, já que a Colômbia que abriu o placar, mas a seleção canarinha conseguiu buscar a virada no fim, garantiu a vitória e chegou aos nove pontos.

O resultado fez a equipe do técnico Tite chegar ao décimo triunfo consecutivo. Faltam quatro para bater o recorde histórico de Zagallo, que em 1997 alcançou o feito de ganhar 14 partidas seguidas no comando da Seleção. Por isso, se a partida não vale muita coisa para a Copa América, vale bastante para o time.

Já o Equador vive outra história no torneio. Está na 4ª colocação, com apenas dois pontos. É a mesma quantidade da Venezuela, que ocupa a 5ª posição. A La Tri, porém, leva vantagem no saldo de gols (-1 x -3).

Assim, para não depender de outro resultado, precisa ganhar do Brasil. Se empatar ou perder, precisa torcer que a Vinotinto tropece contra o Peru, em jogo no mesmo dia e horário.

Mais trocas

Assim como nos outros jogos, Tite deve promover mudanças na escalação do Brasil. As alterações têm sido constantes no time do treinador, que não entrega os titulares antes da hora. A comissão técnica vem usando o treino fechado para ensaiar as formações, e será assim mais uma vez neste sábado, quando o grupo faz o último treino na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, antes da viagem para Goiânia.

Na sexta-feira, zagueiro Thiago Silva e o atacante Neymar ficaram fora do início da atividade. A dupla fez trabalho regenerativo, enquanto o restante do grupo aqueceu no gramado para o trabalho tático. A exceção ficou por conta do zagueiro Felipe, que se recupera de lesão.

De todo o grupo, o defensor é um dos dois únicos que ainda não entraram em campo, junto com Douglas Luiz ainda não jogou. É bom lembrar que o volante foi convocado também por André Jardine para disputar os jogos olímpicos de Tóquio.

Vini Jr, que atuou por apenas 9 minutos na estreia do Brasil, contra a Venezuela, e Emerson, que entrou nos 12 minutos finais diante do Peru, podem ganhar mais minutagem contra o Equador.

Uma possível escalação tem: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Renan Lodi; Casemiro, Fred e Paquetá; Gabriel Jesus, Richarlison e Neymar.

Como garantiu a liderança do Grupo B, a seleção canarinha enfrentará nas quartas de final o pior classificado do Grupo A. O adversário será conhecido apenas na segunda-feira, quando serão realizados os últimos jogos da chave. O que já se sabe é que não será a Argentina, que não tem como cair para o quarto lugar.