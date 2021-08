Líder espírita Divaldo Franco recebe alta da UTI e passa bem, diz boletim

O líder espírita Divaldo Franco, 94 anos, recebeu alta nesta quinta-feira (12) Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele havia sido internado no Hospital São Rafael, na noite da terça-feira (10), por conta de complicações com um cálculo renal.

Segundo informações da Mansão do Caminho, ele passa bem e aguarda liberação do infectologista para o procedimento de extração do cálculo.

Outros problemas de saúde

Essa não é a primeira vez que o líder religioso passa por problemas de saúde. Confira o comunicado oficial sobre o histórico médico de Franco:

Em julho do ano passado, Divaldo foi internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e foi submetido a uma cirurgia de correção de três hérnias de disco, problema que afeta a coluna. Antes da cirurgia, ele passou por exames na unidade.

Ele ficou sete dias internado para se recuperar da cirurgia e, após receber alta, passou alguns dias em São Paulo para passar por uma nova avaliação médica. Com estado de saúde bom, ele voltou a Salvador no dia 10 de agosto.