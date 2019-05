Líder provisória do Ilê Axé Opô Afonjá convoca votação de novo estatuto

Substituta provisória da Mãe de Santo no terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, a yakekerê Edite Santos de Andrade convocou os associados para uma Assembleia Geral Extraordinária que irá definir, através de votação, alterações no Estatuto Social do terreiro de candomblé, que é um dos mais tradicionais e importantes do Brasil.

A medida atende ao novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, e irá estabelecer um novo Regimento Interno para a instituição religiosa, que foi comandada durante 42 anos por Mãe Stella de Oxóssi, falecida em dezembro do ano passado.

Em 1999, Mãe Stella conseguiu o tombamento do espaço sagrado do Opô Afonjá pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A assembleia será realizada no próximo dia 25 de maio, das 9h às 13h, no Barracão do Ilê Axé Opô Afonjá, no bairro do São Gonçalo, em Salvador.

A leitura e discussão do Estatuto Social e Regimento Interno já foi objeto das reuniões realizadas pela Sociedade Cruz Santa do Axé Opô Afonjá nos dias 14 e 28 de abril. Desde o dia 5 de abril os documentos foram disponibilizados nos diversos espaços. Confira o convite divulgado pela autoridade religiosa.