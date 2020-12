Líder republicano no Senado parabeniza Biden pela eleição nos EUA

O líder republicano no Senado, Mitch McConnell, afirmou nesta terça-feira, 15, que o Colégio Eleitoral dos Estados Unidos escolheu Joe Biden como presidente e Kamala Harris como vice-presidente do país, e parabenizou a chapa pela vitória. Em sessão no Senado, McConnell reconheceu o partido republicano como derrotado nas últimas eleições presidenciais pela primeira vez de forma explícita.

“O Colégio Eleitoral falou. Portanto, hoje, quero parabenizar o presidente eleito Joe Biden”, disse McConnell em um discurso no plenário do Senado, após semanas de recusando-se a reconhecer a vitória de Biden e apoiando Donald Trump.



Nesta terça, mais chefes de Estado reticentes após o resultado das eleições em novembro parabenizaram Biden pela vitória. O presidente do México, Andrés Manuel Lopes Obrador, enviou uma carta falando sobre o "triunfo outorgado pelas autoridades eleitorais" dos EUA, e afirmando que os governantes devem se esforçar para manter boas relações bilaterais com base "na colaboração, amizade e respeito às soberanias".



O homólogo polonês, Andrzej Duda, escreveu a Biden "seguindo o voto do Colégio Eleitoral", e convidando o americano para uma visita à Polônia.



Mais cedo, o presidente da Rússia Vladimir Putin já havia congratulado o presidente eleito dos EUA.