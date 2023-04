Lideranças dos Povos Indígenas da Bahia submetem propostas ao PPA

Lideranças do Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia - Mupoiba, que integram o Conselho Estadual dos Direitos dos Povos Indígenas submeteram propostas submetidas ao Plano Plurianual Participativo do Governo da Bahia. Representantes foram recebidos na Secretaria do Planejamento, nessa terça-feira (18).

A entrega de propostas faz parte do processo de escuta social para a elaboração dos programas e ações da gestão estadual para os próximos quatro anos (2024-2027).

Entre as demandas apresentadas, destacam-se algumas áreas, como a educação, com a necessidade de valorização da carreira de professor indígena, promovendo a equiparação salarial e a realização de concurso público, além da concessão de bolsa permanência para os estudantes indígenas; a saúde com a garantia de infraestrutura e equipamentos de saúde qualificados nas aldeias e a segurança, visando a proteção dos territórios indígenas com a criação e a efetivação da ronda indígena nas aldeias.

A superintendente de Políticas para os Povos Indígenas da Secretaria da Promoção da Igualdade, Patrícia Pataxó, que promoveu o encontro, explicou que o trabalho de construção das sugestões de iniciativas governamentais para o PPA envolveu a participação de representantes de diversos povos indígenas.

“Dizer da felicidade de estar aqui nesse momento ímpar. Essa abertura para os povos indígenas, que precisam dessa escuta. Por uma questão de logística e distância, nem sempre os nossos povos indígenas conseguem participar adequadamente das plenárias. Passamos uma semana em diálogo permanente com diversas lideranças da Bahia para que a gente pudesse coletar todas essas demandas”, disse.

Na Bahia vivem 30 povos indígenas, em quase 200 comunidades, totalizando 60 mil indígenas, vivendo em 47 municípios, segundo o coordenador geral do Mupoiba, Agnaldo Pataxó Hã-Hã-Hãe. Ele revela que o diálogo com o governo estadual é fundamental e que as demandas vem sendo tratadas pelo governador Jerônimo Rodrigues. “Nós apresentamos ao governador, durante a campanha, as demandas dos povos indígenas para o Programa de Governo Participativo. Elas serviram de base para a construção desse documento, com a participação de 300 parentes, que entregamos ao PPA”.

O secretário do Planejamento, Cláudio Peixoto, destacou a felicidade por receber as lideranças dos povos indígenas na Seplan, valorizando a importância do momento de resgaste histórico dos povos indígenas vivido no Brasil e na Bahia, sob a liderança do primeiro governador indígena da história.