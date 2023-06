Líderes da base articulam rebelião caso Rui imponha candidato à prefeitura de Salvador

Dirigentes de partidos aliados ao Palácio de Ondina articulam uma rebelião caso o PT imponha a candidatura de um nome escolhido unilateralmente pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, para disputar a prefeitura de Salvador em 2024. O movimento é costurado por integrantes do PSD, PSB, PV e PCdoB e conta com apoio total da ala petista liderada pelo senador Jaques Wagner, para quem a decisão deve passar pelo crivo das siglas que compõem o arco governista. Líderes da base que atuam contra a ofensiva do ministro para controlar a montagem da chapa majoritária na capital afirmam que a intenção é evitar o mesmo cenário de 2020, quando Rui empurrou a candidatura da major da PM Denice Santiago, facilitando a eleição do prefeito Bruno Reis (União Brasil) no primeiro turno.



Estopim da crise

Como foi noticiado na edição da última sexta-feira, a tentativa de Rui de impor alguém da própria cota na corrida pelo Palácio Thomé de Souza é um dos motivos para o clima de rompimento tácito entre ele e Wagner.

Aqui me tens de regresso

Tido como eminência parda da Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) durante os quase oito anos em que ela esteve sob comando do deputado federal Jorge Solla (PT), o ex-superintendente de Regulação da pasta, Andrés Allonso voltou a circular ativamente pelo alto escalão do órgão. Servidores graduados da secretaria que acompanharam as recentes andanças do antigo braço-direito de Solla por diretorias e departamentos da Sesab afirmam que Allonso vem usando o nome de Solla com o objetivo de facilitar a conquista de licitações e contratos por empresas que ele representa.

Penalidade mínima

Ex-chefe interino da Superintendência do Ministério da Agricultura na Bahia, Cássio Ramos Peixoto foi punido com advertência por ter doado, de forma ilegal, veículos do órgão para prefeituras do Oeste do estado comandadas por políticos ligados a ele em 2022. Ex-secretário estadual de Infraestrutura Hídrica e Saneamento no primeiro governo Rui Costa (PT) por indicação do PP e auditor de carreira no ministério, Peixoto foi alvo de Processo Administrativo Disciplinar por causa da doação irregular e só escapou da demissão após pedir ajuda a deputados baianos do PSD e PT na Câmara.

Banco dos réus

Um dos 23 militares presos em Brasília por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, o sargento da PM da Bahia Jesildo de Oliveira Lacerda vai responder a ação penal no Supremo Tribunal Federal (STF) por incitação ao crime e associação criminosa. Em decisão publicada na noite da última sexta, o STF acatou por maioria a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República e tornou Lacerda réu por atentado aos Três Poderes.

Sacode a poeira

O Ministério Público do Estado (MP) pôs a lupa sobre os negócios da Superintendência de Fomento ao Turismo (ex-Bahiatursa) com duas produtoras da indústria do forró. Chamou a atenção do MP o domínio delas sobre o bolo de verbas do governo estadual para festas juninas na capital e no interior.