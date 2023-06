Líderes debatem mudanças no mercado de trabalho e ambiente saudável nas empresas

O cientista político italiano Nicolau Maquiavel perguntou em ‘O príncipe’, o que é melhor para um governante, ser amado ou ser temido? Se tivesse vivido em 2023, ele descobria que o conceito de liderança é mais amplo que aquele elaborado no século XVI. Nesta terça-feira (06), 350 empresários de diversos segmentos na Bahia participaram do 2º Encontro de Lideranças do Movimento Empresarial e discutiram as transformações e os desafios contemporâneos.

A Federação da Câmara dos Dirigentes Lojistas (FCDL) é a entidade responsável pelo evento. O presidente da entidade, Pedro Failla, explicou que existe diferença entre ser chefe e ser líder. E enfatizou que é preciso estar atento às mudanças e observar com atenção as necessidades de cada área do negócio.

“Esse evento que realizamos hoje [ontem] nos mostra a diferença entre o líder mandão e o líder por ideias e por objetivos. Já fizemos dez turmas de líderes, com cerca de 30 pessoas, em diversas cidades da Bahia. Um bom líder precisa ter objetivos, metas, estratégias, política e fazer com que essa política se implemente e seja um sucesso. Um dos principais erros é a falta de objetivo para empreender corretamente”, explicou.

Durante o evento, foram entregues certificados de formação em liderança. O auditório do Cerimonial Rainha Leonor, em Nazaré, ficou lotado. O superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, destacou que as mudanças tecnológicas tornaram o papel do líder ainda mais importante, porque ampliaram o alcance das ações. Ele disse que uma boa liderança é aquela capaz de influenciar positivamente a equipe e destacou a capacitação oferecida na entidade.

“A FCDL conseguir trabalhar com as lideranças locais, com líderes que possam voltar para os seus municípios e levar as informações, é fundamental. No passado, o chefe era alguém que estava lá para mandar e dizer. O líder é a pessoa que faz cumprir a tarefa, mas ouvindo os colaboradores, trocando ideias, porque muitas vezes eu tenho um propósito e não percebi que um auxiliar pode me apontar um caminho melhor para alcançar aquele objetivo”, afirma.

O Sebrae participou como apoiador do evento. O superintendente Khoury contou que a entidade também tem um programa que oferece formação para lideranças, através de agências de desenvolvimento. A última edição foi na Chapada Diamantina, na semana passada, e envolveu lideranças de dez municípios.

Lançamento de livro

No 2º Encontro de Lideranças do Movimento Empresarial foi lançado o livro 'Olhares Empresariais: Trajetórias e Perspectivas de Grandes Líderes Baianos', publicação da FCDL Bahia que reúne as histórias de empresários de sucesso no estado. Ao todo, são 11 perfis e um dos escolhidos é o ex-presidente e membro do Conselho de Administração da Rede Bahia, Antonio Carlos Júnior.

Ele e outros quatro empresários retratados no livro participaram de um talk show onde contaram sobre as carreiras e experiências no mundo dos negócios. Antonio Carlos Junior lembrou que atuou durante 15 anos no sistema financeiro antes de assumir o comando na Rede Bahia. Na época, as empresas ainda eram isoladas e coube a ele criar a rede e conduzir o negócio para se tornar o maior grupo de comunicação do Norte e Nordeste.

“Para quem está começando, é preciso se preparar para os desafios cada vez maiores que vamos ter com a transformação digital. E aqueles que querem liderar tem que saber como transmitir a seus liderados esses conhecimentos para que as pessoas consigam acompanhá-lo e a equipe funcione de forma harmônica”.

Antonio Carlos Junior destacou que na área do jornalismo um dos principais desafios é garantir a remuneração sobre o conteúdo produzido e, muitas vezes, disseminado sem o devido reconhecimento.

A diretora e sócia da Cerqueira Home Center, Patrícia Cerqueira, comentou sobre conciliar a carreira com a maternidade e os aprendizados da profissão. “O maior desafio foi entender até onde delegar, como delegar e a quem delegar. E onde também, como líder, nós não podemos delegar. Esse foi um dos grandes aprendizados que a vida trouxe. Entendo que liderar é transformar e a transformação do líder traz outros talentos. Essa foi minha maior alegria, ver profissionais que estão ao meu redor crescerem”, disse.

O evento teve ainda duas palestras: ‘A Transformação digital e os desafios das lideranças na construção de futuros’, ministrada pelo economista e mestre em engenharia de produção pela UFPE, Francisco Saboya; e, ‘Se você não está liderando uma mudança, você não é líder de nada’, do consultor e especialista em liderança, Ricardo Jordão.

‘Entrevistas falam do passado e do futuro’, diz organizador do livro

O organizador do livro, escritor e pesquisador da Ufba, Horácio Hastenreiter, explicou que o critério de escolha dos personagens foi a diversidade de segmentos de negócios, e citou que a obra tem a trajetória de líderes das áreas da comunicação, construção civil, supermercado, calçados, produção de café e carnaval, entre outras. As entrevistas foram semiestruturadas, o que significa que havia um roteiro, mas que ele não foi seguido à risca, e a produção durou cerca de um ano.

“As histórias são bem ricas e diversas. Elas tratam não só de aspectos históricos, procuram mostrar toda a trajetória do entrevistado, mas também a visão dele sobre aspectos gerais ligados à área de gestão, o processo de formação dele como líder, e uma prospecção em relação a questões futuras, como inteligência artificial e sustentabilidade, e tem muitas histórias surpreendentes”, afirmou.

As entrevistas foram gravadas e o material será disponibilizado em podcast e vídeos no YouTube. Já o livro ficará disponível para download gratuito no site da FCDL, a partir de sexta-feira (9).