Líderes do PCdoB brigam por próxima vaga de conselheiro do TCM

Uma briga de foice e martelo vem sendo travada por cardeais do PCdoB da Bahia interessados na vaga do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) que será aberta em dezembro, quando o conselheiro Fernando Vita completa 75 anos, idade máxima para permanência na corte. Segundo apurou a Satélite, a articulação política do Palácio de Ondina e caciques do PT fecharam acordo que garante ao partido comunista a prerrogativa sobre o espaço de Vita, pertencente à cota da Assembleia Legislativa no TCM. O acerto seria a contrapartida pelo apoio do PCdoB à ex-primeira-dama Aline Peixoto, nomeada conselheira do tribunal na quarta-feira passada, após ser eleita pelo plenário da Assembleia.

Bola nas costas

A princípio, o deputado estadual Fabrício Falcão (PCdoB) tinha certeza de que ganharia a vaga. Seria a recompensa por desistir da candidatura ao TCM em favor da esposa do ministro Rui Costa. Contudo, o deputado federal Daniel Almeida, um dos mais influentes líderes da sigla, entrou no páreo subitamente e tirou oxigênio de Falcão.

Vermelhos que se entendam

Parlamentares da base aliada confidenciaram que, ao cobrar o acordo junto ao núcleo-duro do governo Jerônimo Rodrigues (PT), Fabrício Falcão foi informado de que o pacto havia sido feito com o PCdoB, não com ele, e que cabia ao partido indicar o futuro nome para o TCM. A resposta deu início à queda-de-braço entre o grupos ligados a Falcão e a Daniel Almeida. Além de controlar a maioria da Executiva do PCdoB baiano, Almeida tem outro trunfo. Caso vá para a corte, quem herda o mandato dele no Congresso é Josias Gomes, quadro com poder de fogo no PT e primeiro suplente na federação formada pelos dois partidos em 2022.

Rasteira no contrapé

A desmobilização da bancada do governo permitiu que a tropa oposicionista, em ofensiva deflagrada de surpresa, derrubasse a sessão de ontem na Assembleia, em protesto pela retomada das atividades 100% presenciais na Casa. Poucos minutos depois da abertura dos trabalhos no plenário, o líder da oposição, Alan Sanches (União Brasil), pediu a verificação do quórum. Como só estavam presentes quatro deputados da base, a sessão caiu, atrapalhando os planos de votar o projeto que eleva o salário dos professores indígenas, bandeira pessoal de Jerônimo Rodrigues.

Tiro ao alvo

Sites irrigados pelo caixa da prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho (PT), intensificaram a artilharia sobre sua nova arquirrival, a vereadora Débora Régis (PDT), agora com ameaças veladas de cassação por causa de denúncias contra a petista. No ataque mais recente, ela é acusada de vistoriar de forma ilegal a UPA de Itinga na semana passada, quando expôs o abandono da unidade. “O sonho é me calar”, disse Débora, que discutiu ontem com o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) a candidatura própria ao comando de Lauro em 2024.

Pavio aceso

Representantes do agro baiano temem a eclosão de conflitos sangrentos a qualquer hora no interior. É que a reação de fazendeiros do estado às invasões dos sem-terra se agravou muito nos últimos dois dias.