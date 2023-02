Lídice critica deputado que chamou Bahia de estado 'sujo': 'Vamos avaliar medidas'

A deputada baiana Lídice da Mata afirmou que as medidas sobre a fala do deputado federal Maurício Marcon (Podemos-RS) serão analisadas. Ontem, o político comparou a Bahia ao Haiti. "É estarrecedora e lastimável a declaração de deputado federal ao comparar a Bahia ao Haiti e dizer que nosso estado é 'sujo e pichado", escreveu ela em uma rede social. "Vamos avaliar quais as providências podem ser tomadas sob o ponto de vista regimental da Câmara. Xenofobia é crime", finalizou.

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa também criticou o parlamentar. "Caro deputado Marcon: instrua-se, eduque-se, retenha essa baba ofídico-peçonhenta que emana da tua boca, seiva da violência que grassa em nosso país. Conheça direito a Bahia, o seu peso histórico, a sua estupenda arte, as suas magníficas igrejas, ie, a sua gigantesca e decisiva".

O deputado federal disse que a Bahia é um estado "sujo e pichado". A fala aconteceu durante uma transmissão ao vivo no Instagram na segunda (6).

O político fez o comentário quando criticava o Nordeste pela votação expressiva ao presidente Lula (PT).

"A gente (ele e a mulher) esteve lá na Bahia. Assim, é um Haiti. Não tem explicação. É uma pobreza, tudo pichado, sujo. E era uma área turística. A gente fica imaginando onde não é (turístico). Então a vida é muito diferente", afirmou o deputado bolsonarista.

Para Marcon, o Nordeste é uma região mantida pobre de propósito, como uma maneira de conseguir votos - ele disse que a população do Nordeste "cobra menos" dos políticos. "Se o Brasil tivesse uma educação melhor, com renda melhor, o Lula não seria presidente. O interesse desses políticos é que continue ruim", disse.