Liga das Nações: Ucrânia faz história e vence Espanha pela 1ª vez

A seleção da Ucrânia fez história e conseguiu um feito inédito nesta terça-feira (13): vencer a Espanha. A equipe treinada por Andriy Shevchenko fez 1x0, gol de Tsygankov, e bateu a La Roja no Estádio Olímpico de Kiev, pela 4ª rodada pela fase de grupos da Liga das Nações.

O resultado fez o grupo 4 embolar. A Espanha segue na liderança, com 7 pontos, mas viu Alemanha e Ucrânia, ambas com 6 pontos, colarem. A última colocada é a Suíça, com 2 pontos. Faltam duas rodadas, que serão realizadas em novembro, e só o primeiro colocado garantirá uma vaga na fase final da competição.

O grande nome do jogo foi o goleiro Bushchan, com oito defesas e ótima atuação. Foi com ele, inclusive, que começou o lance que originou o gol da anfitriã. O camisa 1 mandou uma bola longa que parou no pé de Yarmolenko. O meia fez ótimo passe para Tsygankov, que aproveitou o mau posicionamento de De Gea e mandou para o fundo da rede.

Foi a primeira vez que a Ucrãnia venceu a Espanha na história. Até então, as duas seleções só tinham se enfrentado seis vezes, com cinco vitórias da La Roja e um empate.

Alemanha e Suíça empatam

Também pelo Grupo 4 da Liga das Nações, a Alemanha e a Suíça fizeram uma partida muito disputada, realizada no RheinEnergieStadion, na cidade de Colônia, e terminaram no 3x3.

A visitante inaugurou o placar ainda aos quatro minutos, com Gavranovic. E então ampliou aos 25, com gol de cobertura de Freuler. Mas a reação alemã veio de imediato e, três minutos depois, Werner fez o 2x1.

O empate chegou no segundo tempo, aos 10 minutos, com Havertz. Gavranovic colocou a Suíça na frente de novo aos 12 e Gnabry, aos 15, fechou o marcador.