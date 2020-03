Liga de Basquete Feminino terá jogos sem torcida

A Liga de Basquete Feminino divulgou nota oficial na noite de quinta-feira (12) sobre o avanço do coronavírus, que recebeu o status de pandemia da Organização Mundial da Saúde (OMS). A partir desta sexta (13), os jogos serão disputados com os portões fechados e sem a presença de público nos ginásios.



A LBF informou ainda que está monitorando diariamente as informações dos órgãos oficiais de saúde no Brasil e, visando preservar as atletas, comissões técnicas e público, adota esta medida. Qualquer alteração nesta determinação será comunicada imediatamente. A entidade solicitou ainda que todos os times participantes da competição compreendam o momento e adotem imediatamente esta deliberação.



Apesar da decisão, ela não atende totalmente uma orientação da Confederação Brasileira de Basketball. A entidade pediu que as ligas profissionais por ela chanceladas, LBF e Liga Nacional de Basquete, responsável pelo NBB, suspendessem os jogos até que seja seguro retornar às atividades.



A determinação partiu da Federação Internacional de Basquete (Fiba). A CBB, por exemplo, adiou o início do Campeonato Brasileiro Adulto, considerada uma segunda divisão do basquete nacional, que iria começar neste domingo. A entidade informou ainda o adiamento das próximas etapas dos Campeonatos Brasileiros Interclubes de Base, em parceria com o Comitê Olímpico de Clubes (CBC), onde jovens do sub-12 ao sub-23 atuariam nas próximas semanas: 5x5 e 3x3.



Antes de decidir pelos jogos sem torcida, a LBF ainda teve uma partida realizada nesta quinta-feira com público. Em Campinas, o Vera Cruz superou o Pró-Esporte Sorocaba por 98 a 85, no ginásio da Ponte Preta.



A LNB ainda não se posicionou oficialmente sobre o NBB. A única decisão foi o cancelamento do Jogo das Estrelas, que iria acontecer na próxima sexta e sábado, no ginásio do Ibirapuera. Os clubes estão discutindo se continuam jogando com os portões fechados, com fez a LBF, ou se optam pela suspensão da temporada.