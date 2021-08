Liga espanhola veta atletas para seleções e deixa Brasil com 11 desfalques

Os clubes espanhóis, com apoio da La Liga, decidiram não liberar os jogadores convocados pelas seleções sul-americanas nas próximas datas Fifa. O comunicado foi divulgado nesta terça-feira (24), horas após um anúncio semelhante da Premier League, que organiza o Campeonato Inglês.

Com isso, já são 11 desfalques da seleção brasileira para a rodada tripla das Eliminatórias Sul-Americanas, contra Chile, Argentina e Peru, entre os dias 2 e 9 de setembro.

Éder Militão e Casemiro, ambos do Real Madrid, se juntam a nove atletas que atuam na Inglaterra: Alisson, Fabinho e Roberto Firmino, do Liverpool; Ederson e Gabriel Jesus, do Manchester City; Thiago Silva, do Chelsea; Richarlison, do Everton; Fred, do Manchester United; e Raphinha, do Leeds United.

A La Liga deve realizar uma reunião com os clubes afetados nos próximos dias. Ao todo, foram convocados 25 jogadores sul-americanos de 13 equipes espanholas. O motivo para o veto é o risco de contaminação de covid-19.

A entidade alega "grave decisão unilateral" da Fifa em ampliar de nove para 11 dias o período para a realização dos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas, e diz que "realizará ações legais pertinentes contra esta decisão, que afeta a integridade da competição".

"A associação espanhola entende que o calendário mundial não pode e não deve ser modificado desta forma, especialmente quando existem soluções alternativas (...) A LaLiga, através da World Leagues Forum, já manifestou o seu desconforto nesta situação e na ausência de sensibilidade para com os clubes", diz o comunicado.

A Fifa aceitou a solicitação da Conmebol para realizar três jogos das Eliminatórias por cada data Fifa, nos meses de setembro e outubro. A ação foi para adequar o calendário, já que as partidas de março foram adiadas por causa da pandemia da covid-19. Assim, o período dos desfalques, que é normalmente de nove dias, passou a ser de 11 dias.

Mais cedo, a Premier League também informou que não liberaria os jogadores para as Eliminatórias, em uma decisão unânime dos 20 clubes do Campeonato Inglês. Em comunicado, a liga informou que não cederia os convocados para disputar partidas em países que fazem parte da "lista vermelha" do Reino Unido, pelo risco de contaminação de covid-19.

O Brasil enfrenta o Chile no dia 2 de setembro, em Santiago. Na sequência, serão dois duelos como mandante. No dia 6, a rival será a Argentina, na Neo Química Arena, em São Paulo. Três dias depois, o adversário será o Peru, na Arena Pernambuco, no Recife. A seleção lidera as Eliminatórias com seis vitórias em seis jogos e 100% de aproveitamento.

Veja a relação de jogadores convocados para os próximos três jogos (atletas em negrito jogam na Inglaterra e Espanha):

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

e Weverton (Palmeiras); Zagueiros: Thiago Silva (Chelsea) , Marquinhos (PSG), Éder Militão (Real Madrid) , Lucas Veríssimo (Benfica);

, Marquinhos (PSG), , Lucas Veríssimo (Benfica); Laterais: Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Guilherme Arana (Atlético-MG), e Daniel Alves (São Paulo);

Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Guilherme Arana (Atlético-MG), e Daniel Alves (São Paulo); Meio-campistas: Bruno Guimarães (Lyon), Casemiro (Real Madrid) , Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United) , Claudinho (Zenit), Éverton Ribeiro (Flamengo), Lucas Paquetá (Lyon);

Bruno Guimarães (Lyon), , , Claudinho (Zenit), Éverton Ribeiro (Flamengo), Lucas Paquetá (Lyon); Atacantes: Neymar (PSG), Firmino (Liverpool), Matheus Cunha (Hertha Berlin), Raphinha (Leeds), Gabriel Jesus (Manchester City), Richarlison (Everton), Gabigol (Flamengo).