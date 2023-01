Liga Mexicana diz que futuro de Daniel Alves está em análise

A Liga BBVA MX, responsável pela primeira divisão do Campeonato Mexicano de Futebol, se pronunciou sobre o caso do Daniel Alves, acusado de assédio sexual. Em nota, afirmou que, juntamente com o Pumas, definirá a situação do jogador no futebol do país assim que for conhecida sua situação jurídica.

Daniel Alves foi detido nesta sexta-feira (20), quando dava depoimento em uma delegacia de Barcelona. Pouco depois, a Justiça da Espanha determinou a prisão preventiva e sem fiança do lateral, acatando um pedido do Ministério Público do país.

"Sobre o caso do jogador do Club Universidad Nacional (Pumas), Dani Alves, preso na cidade de Barcelona nesta sexta-feira, a Liga MX informa que, juntamente com o Club Universidad Nacional, estará monitorando o caso e a situação legal do jogador para determinar o que é propício em termos de participação na liga", disse a Liga MX, em nota oficial.

Até ao momento, o Pumas não se pronunciou sobre a situação do jogador. É esperado que o clube emita uma posição ainda nesta sexta-feira (20).