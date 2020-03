Liga Mundial de Surfe suspende competições até o fim de maio

A Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês) decidiu suspender (entre adiamentos e cancelamentos) as competições, em todas as divisões do Circuito Mundial, que estavam marcadas até o fim de maio. A medida foi tomada por causa da evolução da pandemia do novo coronavírus.

Assim, as etapas do Championship Tour em Bells Beach e em Margaret River, ambas na Austrália, foram adiadas. Antes, a WSL já tinha anunciado o cancelamento da etapa de abertura do mundial, em Gold Coast, no mesmo país.

O WSL Big Wave Awards também passará por mudança de data. Já o Quiksilver Pro G-Land, programado para ser realizado em junho em uma parte remota da Indonésia, será cancelado ou transferido de local.

A etapa brasileira do Circuito Mundial, em Saquarema, está confirmada, segundo a WSL. O evento está marcado para acontecer entre os dias 18 a 27 de junho. Caso a prova da Indonésia seja de fato cancelada, o Brasil sediaria a abertura da atual temporada do torneio.

"Somos realmente um esporte global. O deslocamento para os eventos entre tantos países, já é desafiador nas melhores condições. Nas circunstâncias atuais, isso simplesmente não está sendo possível e não será por algum tempo. Como uma liga que atrai grandes públicos, também estamos extremamente conscientes da nossa responsabilidade social, de não permitir uma aceleração na propagação do vírus", afirmou Erik Logan, CEO da WSL.

A decisão de adiamento e cancelamento das competições até o fim de maio é baseada nas orientações da Organização Mundial da Saúde. De acordo com a WSL, com base em informações que a liga vem recebendo de especialistas e agências globais sobre a pandemia, junho seria o mês mais provável para iniciar a temporada de 2020 com segurança.