Ligeiro e gostoso: Psirico aparece de surpresa, mas enche o Palco Devassa do FV23

Dizem por aí que as melhores coisas surgem do nada. Imagina então se essa coisa for o Psirico, “brotando do chão” no meio de um Festival? Delícia, hein, papai?! Pois isso rolou no último dia do Festival de Verão 2023.

Já eram as primeiras horas da segunda-feira (30) quando Márcio Victor subiu ao Palco Devassa do FV23 para um show-relâmpago. Meia horinha de apresentação, que só foi anunciada horas antes.

O Psirico já tinha se apresentado em Bom Jesus da Lapa, arrastando uma multidão no trio que desfilou no Lapa Folia. A viagem longa não desanimou a banda, que aproveitou seus 30 minutos pra eletrizar.

Sozinho, Márcio Victor cantou sua aposta para o Carnaval, a música Vem com a Raba, em parceria com Escandurras. Ensinou a galera, que lotou o espaço, a fazer a coreografia e antes que alguém pensasse em respirar emendou logo uma sequência de clássicos: Firme e Forte; seguida de Toda Boa.

Aí chegaram as participações: primeiro Emanuele Araújo cantou dois clássicos da Axé Music: Pequena Eva e Arerê. E aí Larissa Luz veio em seguida, poderosa, anunciando: Eu falei Faraó!

No chão, o público curtia abraçando os amigos e abrindo a roda. Tava um empurra-empurra ali, mas tão gostoso…