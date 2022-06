Lightyear é banido  em países  do Oriente Médio por beijo gay

Lightyear, o filme derivado de Troy Story focado no patrulheiro especial Buzz Lightyear, não será exibido em pelo menos três países do Oriente Médio(Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Kuwait) por causa da homossexualidade de uma de suas protagonistas, e da cena de beijo entre ela e sua parceira. A informação é da Variety.

Segundo o veículo, a Pixar nem mesmo submeteu o filme aos censores da Arábia Saudita, sabendo que ele não seria aprovado sem cortes. Já nos Emirados, Lightyear foi originalmente liberado para exibição, mas o governo voltou atrás na decisão após protestos de grupos religiosos nas redes sociais. Na Arábia Saudita, outros dois filmes recentes da Disney tiveram seus lançamentos bloqueados por razões semelhantes: Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que mostra brevemente as mães lésbicas de America Chavez; e Eternos, que incluí o personagem gay Phastos.

Em Lightyear, o romance da personagem Alisha Hawthorne (Uzo Aduba) com sua parceira é parte importante da trama e da motivação do protagonista Buzz (Chris Evans) para partir em sua perigosa missão no espaço sideral.

Originalmente, a Disney havia pedido para animadores da Pixar cortarem o beijo lésbico do filme. No entanto, após o lançamento de uma carta aberta da equipe do estúdio protestando contra a demanda, ela foi retirada e a cena ficou na versão final.

Lightyear é dirigido por Angus MacLane, co-diretor de Procurando Dory e de curtas de Toy Story. O elenco de vozes original ainda conta com Keke Palmer, Taika Waititi e James Brolin. No Brasil, Buzz será dublado pelo apresentador Marcos Mion. A estreia está marcada para 16 de junho de 2022.

Veja o trailer de Lightyear: