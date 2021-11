Lilica Rocha estreia nos palcos e lança novo clipe com Lazzo Matumbi

No dia da Consciência Negra, 20 de novembro, a baianinha de apenas 7 anos, Lilica Rocha, lança às 8h, no canal do YouTube da artista, o clipe "Me Abraça e Me Beija", com a participação especial do cantor e compositor Lazzo Matumbi.

No dia seguinte, 21/11, a pequena artista estreia nos palcos com um show brincante apresentando o seu recente disco "O Sol Reflete”. Falando de amor, esperança, representatividade e empoderamento, Lilica fará uma live direto do Teatro Gamboa Nova, às 17h. Os ingressos custam R$10 (meia) e R$20 (inteira), e podem ser adquiridos no site do teatro.

Convidando o público para um passeio no "mundo da imaginação", Lilica apresentará um repertório com canções do disco "O Sol Reflete", além de cantigas populares, principalmente pelo universo infantil (O Sapo não Lava o Pé e Borboletinhas, etc.). Além disso, Lilica apresentará canções conhecidas do grande público que tiveram muitas visualizações através dos vídeos postados pela artista na internet (Faraó, Lamento Sertanejo, etc.)

Acompanhada de 3 músicos, o percussionista Dainho Xequerê, o baixista Danilo Santana e Leo Rocha fazendo cavaquinho e violão, Lilica com seus instrumentos e brinquedos farão a maior festa no palco. Tudo isso, com um cenário e o figurino que buscam transportar as crianças e adultos para um mundo lúdico da imaginação, do universo infantil da artista.

De maneira lúdica, o público é convidado a participar do mundo mágico de Lilica, a partir das canções e brincadeiras. “O meu show será muito especial, porque eu vou poder cantar, brincar e todo mundo vai brincar comigo", explica Lilica.

Relembre a história de Lilica

Era final de 2020, quando a pequena Lilica Rocha, com apenas 6 anos, encantava Caetano Veloso e as redes ao tocar Tigresa no teclado. Às vésperas do Natal, a menina teve música dedicada na live do santo-amarense.

Sete meses após o ocorrido, Lilica, aos 7 anos, chegou à cena musical com o álbum “O Sol Reflete”. Em seguida, lançou seu primeiro clipe "Black Power eu Sou" e agora faz sua primeira live, trazendo um novo videoclipe, o segundo de sua carreira, com participação de Lazzo e falando de esperança, alegria e empoderamento.