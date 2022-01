Lima Duarte reage a post de Regina Duarte sobre apoio a Bolsonaro

O veterano ator Lima Duarte, de 91 anos, se manifestou sobre a montagem publicada pela atriz Regina Duarte em que o presidente da República Jair Bolsonaro aparece de mãos dadas com Jesus Cristo.

Eleitora e apoiadora ferrenha de Bolsonaro, Regina escreveu: "me disseram que é 'FAKE'. Mas eu não acreditei. É vero [é verdade]... pra mim é vero!", escreveu a artista na legenda do Instagram, que ainda usou a hashtag com a frase "Deus acima de tudo", muito usada pelo chefe de Estado.

Com um vídeo curto, Lima mostrou a postagem da eterna Viúva Porcina e pediu para que ela repense seu apoio ao político.

@limaduarteoficial Regina, minha querida viúva Porcina. Vivemos momentos tão gloriosos. São dessas lembranças boas que eu quero me recordar de você! ♬ som original - Lima Duarte

"Regina Duarte, minha querida viúva Porcina [citando a personagem da famosa em Roque Santeiro, de 1985, quando ambos formaram par romântico]. Trabalhamos por tanto tempo juntos e vivemos momentos tão gloriosos. São dessas lembranças boas que eu quero me recordar de você!", escreveu o ator na legenda da publicação.

"Deus, tira a mão daí, meu pai. Tira a mão daí. Tanta sujeira na mão. Regina Duarte, minha querida viúva Porcina. 'Estou cerrto ou estou errado'. Viúva Porcina, já disse muitas coisas a seu respeito. Trabalhamos 10 anos juntos. Foste a paixão de Sinhozinho Malta, vivemos momento tão gloriosos pra televisão, pra interpretação, para as nossas vidas. Não pode acabar assim, Regina!", afirmou. Na sequência, Lima disparou: "Capricha! Capricha pra não acabar assim!".

O post de Regina Duarte causou indignação ao colega Lima Duarte (reprodução)

Na aba de comentários, os internautas se dividiram entre apoiar o apelo do artista e criticá-lo. "Tô com o senhor Lima! Disse tudo", afirmou uma fã. "Meu querido, você está certíssimo, que lindo ver você saber o que é certo ou errado", pontuou outra. "Bravo! O senhor tem todo meu respeito e admiração", escreveu uma terceira. "Que triste ouvir isso de você, você não deveria ter feito isso", declarou uma internauta. "Me doeu muito você pedindo para Jesus tirar a mão... não importa, não se pede isso pra nenhum ser humano", disparou uma admiradora. "Ficou lelé? Que pena! Decepção total", reforçou um seguidor.