Lima Duarte se diverte com dancinha de Desenrola, Bate, Joga de Ladinho 

O ator Lima Duarte é muito ativo no Instagram e, vira e mexe, posta vídeos em que discute temas variados, mostra lembranças ou simplesmente se diverte. No vídeo mais recente o ator de 93 anos reproduz a coreografia do hit Desenrola, Bate, Joga de Ladinho.

O veterano compartilhou com os fãs que está por dentro da dancinha da internet, e fez o maior sucesso ao requebrar ao som do funk, que é uma parceria do rapper L7nnon com Os Hawaianos.

"O bom humor ajuda a chegar aos 93 anos", diz a legenda do posto do artista.

Recentemente, Lima fez uma participação na novela das 6, Além da Ilusão, como o Pai de Violeta (Malu Galli) e Heloísa, vivida por Paloma Duarte, sua neta na vida real.

Veja a coreografia original: