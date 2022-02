Limitação de público pode tirar Brasil x Chile da Fonte Nova

O confronto entre Brasil e Chile, marcado para o dia 24 de março, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, pode não ser disputado na Fonte Nova. Apesar de ter sido confirmado para acontecer na capital baiana, a restrição de público em eventos esportivos na Bahia preocupa a cúpula da CBF.

Segundo apurou a reportagem, CBF e governo do estado estão mantendo conversas sobre a realização da partida, mas a tendência é de que o local seja alterado. Por causa do aumento no número de casos da covid-19 após a chegada da variante Ômicron, desde o dia 24 de janeiro o governador Rui Costa publicou decreto que estabelece o limite máximo de 1,5 mil pessoas em eventos esportivos. Esse decreto é renovado a cada 15 dias, e o atual expira em 4 de março.

A medida vem sendo cumprida em jogos do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste e será também na Copa do Brasil, amanhã, na estreia do Atlético de Alagoinhas contra o Cruzeiro, em Alagoinhas. O Bahia, que manda os seus jogos na Fonte Nova, chegou a adotar portões fechados na partida contra o Doce Mel, em 26 de janeiro, para evitar prejuízo financeiro.

Na última quinta-feira (17), Rui Costa afirmou que não vai flexibilizar o decreto por conta do jogo da Seleção Brasileira. Segundo o governador, se os casos de covid-19 continuarem em queda na Bahia, haverá aumento progressivo na capacidade dos estádios. No entanto, dificilmente o número permitido será satisfatório para a CBF.

“Não haverá exceção a nenhum evento. ‘Ah, a Seleção pode mudar o estado que vai jogar’. Pode mudar. Aí é uma decisão que não cabe a mim, cabe à CBF. Mas a Bahia não abrirá exceção para nenhum evento, nem cultural, nem esportivo, nem festivo”, disse Rui.

“Se o número continuar em queda até o final do mês, nós iniciaremos o mês de março com um retorno às condições anteriores e vamos flexibilizar. Então se hoje é 1.500, nós podemos, se esse número continuar caindo, nos primeiros dias de março voltar a 3 mil, se continuar caindo, para 5 mil, e assim sucessivamente”, completou.

O último jogo da Seleção em casa foi no dia 1º de fevereiro, 4x0 diante do Paraguai, e teve público de 32.344 presentes no Mineirão, em Belo Horizonte. O estádio estava com a capacidade máxima (61 mil) liberada.

Procurada pelo CORREIO, a Arena Fonte Nova informou que até o momento não foi comunicada sobre a possível transferência da partida. Na semana passada, o presidente da Arena, Dênio Cidreira, e o diretor comercial, Alexandre Gonzaga, estiveram no Rio de Janeiro reunidos com representantes da CBF e da Federação Bahiana de Futebol (FBF) para discutir a logística e operação do jogo. Através das assessorias, CBF e FBF também afirmaram que, até o momento, a partida está mantida em Salvador.

A reportagem apurou que uma nova reunião entre o governador Rui Costa e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, vai ser realizada nos próximos dias para bater o martelo.

O jogo contra o Chile será o antepenúltimo da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias. Na rodada seguinte, no dia 29 de março, o time treinado por Tite encara a Bolívia, no país vizinho. Há ainda o clássico Brasil x Argentina atrasado, válido pela 6ª rodada, que será disputado em junho, com sede a definir. Com 39 pontos, o Brasil lidera o torneio e já está classificado para a Copa no Catar, que será disputada de 21 de novembro a 18 de dezembro.