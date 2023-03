Limpurb lança campanha para celebrar o Dia Internacional da Mulher

“Poderosas”. Esse foi o mote da campanha criada pela equipe de comunicação da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) para celebrar o Dia Internacional da Mulher e promover a valorização das profissionais que prestam serviço ao órgão. Quatro margaridas (versão feminina de gari) foram escolhidas para participar de um vídeo institucional que contou com a parceria da maquiadora Jaqueline Santana, que promoveu um processo de transformação da beleza dessas mulheres.

“Me sinto feliz e honrada de participar desse projeto junto com a Limpurb, de valorização dessas profissionais que eu tanto admiro e que exercem um trabalho tão importante pra nossa sociedade e merecem ser reconhecidas”, destacou Jaqueline.

Maria Elisabete, agente de varrição há 24 anos, foi uma das participantes. Ela contou que nunca havia feito maquiagem e ficou encantada com a experiência. “Com essa experiência me senti bela, maravilhosa e feliz. Sinto que rejuvenesci 20 anos”, comentou.

Para Edicarla Ribeiro, que atua há mais de um ano como margarida, também participou do projeto e conta que esse foi um momento muito especial, mostrando o quanto é importante exercer o autocuidado todos os dias. “As mulheres precisam se amar e devem denunciar qualquer sinal de relacionamento abusivo. Nós merecemos o melhor sempre e não devemos aceitar aquilo que não nos faz bem”, pontuou.

Outras ações – Ao longo do mês, outros conteúdos também serão publicados nas redes sociais destacando a força, beleza e o protagonismo das mulheres que atuam com limpeza urbana de Salvador. Nesta quarta-feira (8), por exemplo, será realizada uma palestra sobre os benefícios da alimentação saudável para as servidoras do quadro administrativo da Limpurb.