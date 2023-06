Limpurb oferece oficinas sustentáveis gratuitas no Shopping Piedade

A partir desta quarta (14) até a próxima segunda-feira (19), a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) promove oficinas gratuitas e um ambiente ornamentado para visitação no Shopping Piedade. A ação acontece no Piso L3, em frente à entrada principal da Rua Junqueira Ayres, no turno vespertino.

Serão oferecidas cinco oficinas, com temas voltados para o reaproveitamento de resíduos - compostagem, confecção de carrinhos, confecção de porta-lápis, confecção de sabonete com reaproveitamento de óleo de cozinha e confecção de ninhos sustentáveis. Os interessados devem se inscrever na página https:// limpurb. salvador. ba. gov. br/2023/06/13/limpurb-oferece-oficinas-sustentaveis-no-shopping-piedade/.

Cada aula terá até 15 participantes, sujeito a encerramento e cancelamento de inscrição em caso de lotação total. As oficinas serão oferecidas gratuitamente na loja "Humanos", feita em homenagem ao Dia do Gari.

Durante o período, o espaço também contará com ambientes interativos montados com foco em gestão de resíduos, preservação e manutenção de fauna e flora, em alusão à Semana do Meio Ambiente, celebrada neste mês de junho. “Nosso objetivo é incentivar a mudança de hábitos, mostrando que simples atitudes como a reutilização, a redução ou a reciclagem dos resíduos resultam em impactos positivos para o nosso meio ambiente”, destaca o presidente da Limpurb, Omar Gordilho.

Como parte do escopo de ações promovidas pela Limpurb no Shopping Piedade, excepcionalmente no domingo (18), o shopping estará aberto das 10h às 18h. No período vespertino, às 14h, acontecerá uma peça interativa chamada "Cuidando da Cidade", que aborda, de forma lúdica, temas relacionados a gestão de resíduos e preservação do meio ambiente, com o grupo de teatro infantil "Aldeia Coletivo Cênico". A apresentação é gratuita e acontecerá no palco da praça central do Shopping, no piso L4.