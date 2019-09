Lincoln aposta no suingue em novo trabalho

Um dos destaques da nova geração da cena axé, a banda Duas Medidas, comandada pelo cantor Lincoln, apresenta seu novo trabalho no CD Ao Vivo, encartado na edição de hoje do CORREIO, com 35 mil cópias. Ele aposta no suingue e na interação com as rede sociais, como revela em conversa com a reportagem.

“É um ao vivo do Século XXI. A gente acredita que a internet será o novo formato pra shows ao vivo. Então, a gente já começa a fazer pilotos de apresentações no nosso canal no YouTube. Fizemos uma gravação ao vivo no estúdio, que será transmitida em nosso canal YouTube.com/lincolntv”, conta o artista.

Com 19 faixas, o CD conta com participações de O Poeta e Bruno Magnata e traz composições de integrantes da banda e de artistas já conhecidos na cena da música baiana. O que deixou Lincoln bastante satisfeito com o resultado: “Somos extremamente abertos à compositores. Nossos músicos também são compositores e nos trazem músicas, a exemplo do nosso baixista Hugo Cézar”, ilustra Lincoln.

Parte das canções tem a assinatura de Lincoln, em parceria com Marlon Nunes e Cassio Peya, diretor musical da banda. Entre os compositores mais conhecidos da cena estão Tierry , Topera e Luciano Chaves - que são gravados pela segunda vez pela Duas Medidas.

A primeira música de trabalho, Trenzinho da Sacanagem, também serviu como chamada na TV anunciando o trabalho. A música já tinha sido incluída pela banda no EP Groove Organizado, lançado em julho. “A repercussão está sendo surpreendente. È uma música pra dançar e que teve a assinatura do FitDance na coreografia oficial” diz Lincoln sobre a música, que fala de uma menina que de segunda a sexta foca nos estudos e na sexta- feira sai para beber e curtir.

A parceria com a Fit Dance tem rendidos bons resultados, como explica o vocalista: “A comunidade FitDance é internacional e a internet que não tem fronteiras físicas, é capaz de nos dar feedback real sobre onde a música está chegando. Tento repostar na minha rede social vídeos de várias partes do mundo, mas não consigo dar conta de tanto vídeo que chega”, diz.

Ele acredita que a música tem potencial para se manter bem até a próxima estação . “Ela é a cara do Carnaval de rua, a cara do Verão”, torce o música.

De olho no Verão - Em meio ao lançamento do novo trabalho, Lincoln também comemora a movimentada agenda de shows. “Estamos rodando bastante pelo interior da Bahia e Minas Gerais”, conta. No dia 04 de outubro, a banda grava registro audiovisual em Feira de Santana, no estádio Jóia da Princesa, com participação dos cantores Gusttavo Lima e Alok. No dia seguinte, a banda é atração da festa Villa Mix Salvador.

“No Verão faremos um projeto itinerante e três ensaios para convidados. Teremos o lançamento de mais uma música e um clipe em breve. Além disso, vai rolar uma ação bacana nas academias de Salvador, para fortalecer as nossas coreografias em parceria com a FitDance. Já o Réveillon será no Festival Virada Salvador”, antecipa.

Já pensando no Carnaval, sua principal vitrine, a Duas Medidas já está planejando sua atuação na festa. “Faremos mais um Carnaval com agenda cheia! Serão cinco dias de trio na Barra e um dia no Campo Grande, camarotes VillaMix, Nana, Othon e Club, além de shows fechados nas cidades de Barreiras e Porto Seguro”, enumera.

Visualizações - A banda reúne milhões de visualizações nos seus vídeos em parceria com a FitDance. Músicas como La Raba (9 milhões de visualizações) e Paredão das Amigas (10 milhões) viraram febre nas academias, nas festas e no repertório de artistas como Wesley Safadão, Jonas Esticado, Psirico e Parangolé.Lincoln & Duas Medidas já se apresentaram em vários estados do Brasil e em grandes eventos como VillaMix e Festival de Verão, entre outros.