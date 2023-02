Lincoln comemora aniversário em cima do trio, nesta sexta-feira (17)

O cantor Lincoln comemora seu o aniversário comandando a já tradicional pipoca no circuito Barra-Ondina nesta sexta-feira (17). O artista será o Maquinista Dourado, inspirado na sua música “Locomotiva”, aposta para este verão. O figurino é um macacão dourado assinado pelos stylists Jorge Andrade e Neto Monteiro, do Ateliê JA.

De macacão dourado assinado por Jorge Andrade e Neto Monteiro, ele fez a entrada no Carnaval cantando a música Revoada e arrastando uma massa de pessoas "metendo dança".

O trio do cantor veio logo atrás do bloco TikTok, que estreou neste ano em Salvador. Apesar de contar com Timbalada, Luísa Sonza e outros convidados, a foliã Ana Vitória Dórea, 22 anos, preferiu ficar um pouco mais para trás para curtir as músicas de Lincoln.

"Eu gosto de Tik Tok dependendo da vibe, mas pagode no Carnaval combina mais. Lincoln tá melhor", diz a foliã que acompanhava a lateral do trio.

O cantor comemora o aniversário neste dia 17 de fevereiro vestido de Maquinista Dourado, inspirado na sua música Locomotiva.

