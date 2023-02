Lincoln segue em UTI, mas tem 'melhora geral' no estado de saúde, diz boletim

O cantor Lincoln Senna, que está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Rafael, em Salvador, com problemas pulmonares, está melhorando gradativamente, de acordo com o boletim médico divulgado nesta sexta-feira (24).

“O Sr Lincoln Sena Rosas de SantAnna foi internado no Hospital São Rafael na última quinta-feira, 23/02/2023, por um quadro respiratório. O paciente segue em unidade de terapia intensiva, com melhora geral no estado de saúde. Ele continuará por ora internado para continuidade do tratamento", diz o boletim.

O cantor está com um quadro de pneumomediastino, quando há presença de ar no espaço entre os dois pulmões. O problema foi identificado após o cantor sentir um mal-estar, dores de cabeça, febre, além de dor torácica.

"O artista foi encaminhado para a UTI com quadro de asteniamialgia e tosse produtiva evoluindo, com febre e secreção nasal escurecida, sinais de infecção respiratória alta, associada a presença de pneumomediastino posterior", informou a assessoria através de uma nota.

A esposa do cantor Lincoln Senna, Monique Paim, publicou uma mensagem para acalmar os fãs, amigos e seguidores. A companheira afirmou que o marido está se recuperando.

"Amigos! Agradeço a preocupação de todos!, Lincoln está se recuperando e está muito bem assistido pela equipe médica do Hospital São Rafael", escreveu. Monique agradeceu o carinho e contou que recebeu muitas mensagens de apoio.