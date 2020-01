Linha 2 do metrô deixa de funcionar para retirada de mulher nos trilhos  

O funcionamento do metrô foi interrompido na manhã desta sexta-feira (24). O motivo foi uma mulher que estava nos trilhos da Estação Rodoviária, que faz parte da linha 2 - que tem 12 estações partindo de Estação Aeroporto e terminando em Estação Acesso Norte.

A CCR Metrô Bahia esclareceu que identificou presença de uma mulher na via do metrô e que “imediatamente os agentes de atendimento e segurança prestaram os primeiros socorros e encaminharam a cliente para unidade hospitalar. Durante o período de socorro, a prestação do serviço na linha 2 foi impactada”.

O serviço foi reestabelecido. “ Às 06h43, após inspeção realizada por colaboradores para certificação de que a via estava livre, a circulação de trens foi reestabelecida em sua totalidade. A circulação na linha 1 não foi afetada”, diz nota enviada ao CORREIO.